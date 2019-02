Governador da Virgínia recua e diz que afinal foto racista não é sua: “Não sou a pessoa naquela fotografia”

“Estou profundamente arrependido pela decisão que tomei ao aparecer como apareço nesta fotografia e pela dor que essa decisão provocou à altura e agora.” Esta foi a reação inicial de Ralph Northam, o governador democrata do estado norte-americano da Virgínia, ao ser divulgada uma fotografia do seu livro de curso onde se podia ver um homem com o rosto pintado de negro ao lado de outro vestido com um fato da organização racista Ku Klux Klan.

Agora, menos de 24 horas depois, Northam diz exatamente o contrário: “Não sou nenhuma dessas pessoas naquela foto”, declarou este sábado numa conferência de imprensa, acrescentando que viu a fotografia pela primeira vez no dia anterior e que a considerou de imediato “chocante e horrível”.

“Reconheço que muita gente possa ter dificuldade em acreditar nisto”, concedeu o governador, que ofereceu uma explicação: “Nas horas seguintes a eu ter feito a minha declaração de ontem, estive a refletir junto da minha família e colegas de curso daquele tempo e cheguei à conclusão que não sou a pessoa naquela foto.”

Isso não impediu o político do Partido Democrata de reconhecer que, no passado, chegou a mascarar-se de homem negro, pintando a cara com graxa — uma prática discriminatória na História dos Estados Unidos, apelidada de blackface —, para encarnar o cantor Michael Jackson. “Cometi erros no meu passado, mas sou uma pessoa de palavra”, declarou o governador. “Isto tem sido doloroso e por isso é que pedi desculpa. Vou continuar a trabalhar no duro para manter a fé das pessoas em mim e na minha capacidade de liderar.”

O compromisso de futuro não convenceu, contudo, muitos outros políticos norte-americanos, tendo-se sucedido os pedidos para que Northam se demita, inclusivamente do seu próprio partido. O anterior governador da Virgínia Terry McAuliffe, também ele democrata, disse que o comportamento do seu sucessor é “indesculpável”. Vários democratas com aspirações presidenciais como Corey Booker, Kamala Harris e Elizabeth Warren pediram a demissão do governador.

Northam pode querer manter-se no cargo, mas a sangria de apoios políticos não joga a seu favor, como explica a Vox. Até agora, os senadores democratas do estado da Virgínia, Mark Warner e Tim Kaine, ainda não se pronunciaram; contudo, se um deles considerar que as justificações de Northam não convencem e pedir a sua demissão, a situação complica-se para o governador.

