Incêndio num dos restaurante do Centro Comercial Colombo está controlado

Um incêndio na manhã deste sábado, no Centro Comercial Colombo, obrigou, esta manhã, à intervenção dos bombeiros.

O fogo terá tido início numa conduta de um dos restaurantes do terceiro piso do Centro Comercial Colombo, em Lisboa, confirmou o Regimento de Sapadores Bombeiros ao Observador. O posto da PSP no local confirmou ao Observador que o “pequeno incêndio” estava controlado, sem que tivesse sido necessário evacuar o centro comercial.

O corpo de bombeiros e da Polícia de Segurança Pública encontravam-se ainda no local, à hora de publicação deste artigo, pelo que não foi possível obter mais informações sobre a potencial evacuação do espaço ou sobre a existência ou não de vítimas.

O Público avança que o centro comercial continua a funcionar, apesar de os clientes dizerem que está muito fumo lá dentro.

Ou é de mim, ou há um incêndio no Colombo? pic.twitter.com/FTFCn87avJ — Ismael Prata (@ismaelprata) February 2, 2019

Fonte do Centro Comercial Colombo explica que o fogo começou numa conduta do restaurante em causa, acabando por ficar circunscrito àquele estabelecimento.

O alerta foi dado por volta do meio dia. No local estiveram 27 bombeiros, apoiados por 8 viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

