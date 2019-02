Jogador italiano cai inanimado e jogo Lecce-Ascoli é adiado

O futebolista Manuel Scavone, do Lecce, perdeu os sentidos esta sexta-feira após ter ido de encontro a um adversário no jogo Lecce-Ascoli, da II liga italiana. O encontro foi interrompido e o jogo será reatado em data a anunciar, avança o Record.

Logo no início da partida houve uma disputa aérea com Beretta, que resultou num embate violento de cabeça, na qual o atleta, de 31 anos, perdeu imediatamente os sentidos antes de cair inanimado no relvado. O futebolista foi logo assistido, num momento de pânico que assolou os restantes jogadores e os agentes desportivos presentes.

Scanove acabou por recuperar os sentidos e foi de seguida transportado ao hospital, em estado de confusão. O prognóstico de saúde do jogador ainda não é conhecido.

Continuar a ler