O “elevador” é o tema da Hyundai para o Super Bowl

Este é um daqueles anúncios de automóveis, sem os ditos. A acção tem lugar num ascensor, o que reduz o investimento no décor, mas isso não limita em nada o seu objectivo, tanto mais que no papel de ascensorista está o conhecido actor de Hollywood Jason Bateman.

A história começa com um jovem casal que entra no elevador, em busca do local para comprar um carro, sendo-lhe indicado que fica no andar mais baixo do edifício. O ascensor começa a descer e, no processo vai parando nos diversos andares, cada um deles associado a algumas das actividades menos agradáveis nas nossas vidas.

Na descida os candidatos a adquirir um automóvel novo param no andar onde se desvitalizam dentes, a que se segue o viajar no assento do meio num avião rodeado por pessoas volumosas e de aspecto menos agradável, para terminar no andar mais baixo, indiciando que se teriam de preparar para uma experiência bem pior do que esburacar um dente. Como acaba? Vai ter de ver o vídeo.

