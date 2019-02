British Museum expõe a sua primeira obra de Banksy: uma nota de 10 libras falsa

Pela primeira vez na sua história, o British Museum é dono de uma obra de Banksy, o artista provocador que tem tanto de famoso como de desconhecido. A obra de arte em questão é uma nota de 10 libras falsa, em que aparece a cara da princesa Diana.

A nota foi doada ao British Museum pela Pest Control, a agência que representa Banksy, e será agora exposta juntamente com a coleção de numismática daquele museu, que inclui notas e moedas alteradas para fins artísticos. Em declarações ao The Guardian, o curador da coleção de dinheiro moderno do museu, Tom Hocknhull, disse que já procurava uma daquelas notas há vários anos para a sua coleção. “O problema é que Banksy produziu-as em fotocópias, portanto qualquer pessoa podia fazer o mesmo, por isso não havia maneira de verificar se era do Banksy ou não”, explicou o curador.

A nota, intitulada de “Di-faced Tenner” e criada em 2004, tem ainda mais pormenores. Onde se costuma ler “Bank of England”, lê-se “Banksy of England”. E debaixo deste logótipo lê-se a frase “I promise to pay the bearer the ultimate price” (“Prometo pagar ao dono da nota o preço derradeiro”), em vez da frase que se lê em todas as notas britânicas, que diz “I promise to pay the bearer on demand the sum of [o valor da nota, ou seja, 5, 10, 20 ou 50] libras” (em português, “Prometo pagar ao dono da nota a soma de x libras”).

Como recorda o The Guardian, no documentário “Exit Through the Gift Shop”, em parte sobre o percurso de Banksy, é filmada a vez em que o artista britânico planeou atirar aquelas notas de um edifício. Além disso, também as distribuiu num festival de cinema em Reading, tendo algumas das pessoas utilizado esse dinheiro para comprarem bebidas no bar do festival. Quando se apercebeu da dimensão do que estava a fazer — “Foi do género, porra, acabámos de falsificar um milhão de libras, e é óbvio que isso dá uns dez anos de prisão”, disse o artista à altura — as notas deixaram de ser distribuídas.

Continuar a ler