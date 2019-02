Cristiano Ronaldo está em Alvalade a ver o dérbi com a mãe e a namorada

A cerca de uma hora do início do dérbi, Dolores Aveiro já marcava presença no Estádio José Alvalade e desejava sorte “à equipa de coração”, o Sporting. A mãe de Cristiano Ronaldo, que demonstra apoio aos leões de forma regular nas redes sociais, partilhou uma fotografia no Instagram onde era possível ver que se encontrava num dos camarotes do estádio leonino.

Minutos antes do apito inicial de Artur Soares Dias em Alvalade, foi a vez de ser confirmada a presença de Cristiano Ronaldo no dérbi entre Sporting e Benfica. O jornalista Paulino Coelho, locutor da Rádio Renascença e conhecido sportinguista que fez parte da Comissão de Honra de Frederico Varandas durante a campanha do atual presidente do Sporting, partilhou no Instagram uma fotografia com o jogador da Juventus.

Entretanto, a transmissão televisiva do jogo a contar para a 20.ª jornada da Primeira Liga já mostrou Cristiano Ronaldo num dos camarotes de Alvalade, ao lado da namorada Georgina Rodríguez e de Miguel Paixão, jogador do Oriental que foi companheiro de equipa do atual capitão da Seleção Nacional nas camadas jovens do Sporting. De recordar que, ainda este sábado, o avançado bisou no empate da Juventus frente ao Parma de Bruno Alves. Também João Pereira, antigo jogador do Benfica e do Sporting atualmente nos turcos do Trabzonspor, está a assistir ao dérbi.

