Embaixador da Venezuela no Iraque reconhece Guaidó: “Vocês está do lado certo da História”

O embaixador da Venezuela no Iraque, Jonathan Velasco, reconheceu este sábado Juan Guaidó como o único Presidente da Venezuela, virando assim as costas a Nicolás Maduro.

O anúncio foi feito num vídeo publicado nas redes sociais a 2 de fevereiro, dia em que vários venezuelanos saíram às ruas para manifestações contra e a favor de Nicolás Maduro.

“A Assembleia Nacional é o único poder da república com ética, legitimidade e legalidade”, disse, referindo-se ao corpo legislativo eleito em 2015, com uma maioria oposicionista, e que Nicolás Maduro e a justiça declaram ilegítimo já em 2015. “O nosso lugar é ao lado do povo, da república, da Constituição e da Assembleia Nacional, o único poder legítimo, legal e constitucional que sobrevive na Venezuela.”

Referindo que apoiar Juan Guaidó é sua “obrigação, dever e responsabilidade constitucional”. E, dirigindo-se diretamente ao autoproclamado Presidente interino da Venezuela, disse: “Senhor presidente Guaidó, você está no lado certo da História, o do povo e da Constituição”.

Sobre Nicolás Maduro, disse ainda que ele e o seu “clã de usurpadores ultrapassaram uma barreira que ultrapassa o limite do aceitável entre ser funcionário do Estado ou ser cúmplice de um governo usurpador, déspota, autocrático e ditatorial”.

Continuar a ler