Encontrados destroços do avião de Emiliano Sala

A notícia é avançada pela Sky News. Foi encontrado o avião onde seguia o jogador Emiliano Sala, e a família do jovem argentino que tinha acabado de assinar pelo Cardiff já está a par dos dados mais recentes. Recorde-se que as buscas subaquáticas para encontrar destroços do aparelho foram retomadas este domingo.

O monomotor Piper PA-46-310P Malibu desapareceu dos radares a 21 de janeiro e desde então o paradeiro de Sala e do piloto David Ibbotson, presumivelmente mortos, permanece incerto. Esta manhã de domingo, 3 de fevereiro, os peritos da empresa Blue Water Recoveries terão encontrado o que sobre do avião no fundo do mar, no Canal da Mancha.

De acordo com a Sky News, duas embarcações estiveram envolvidas neste processo, graças a uma campanha de financiamento lançada online e concluída com sucesso, e que permitiu reativar as buscas, que entretanto haviam sido suspensas pela polícia. Entretanto, o gabinete de inquérito a acidentes aéreos (AAIB) já confirmou o achado.

Foi a partir da ilha de Guernsey, logo pelas 9h00 deste domingo, que o correspondente daquele canal assistiu às primeiras manobras da equipa liderada por David Mearns. “Passaram por diferentes estágios de identificação ao longo do dia e Mearns está em condições de garantir que a sonda localizou os destroços do avião em que se deslocava o futebolista argentino”, descreveu o jornalista Tom Parmenter.

