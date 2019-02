João Félix marcou, o golo foi anulado e ainda se pediu cartão para o avançado: os casos do dérbi

Artur Soares Dias foi tentando controlar o dérbi sem cartões mas, já com o Benfica em vantagem por 1-0 com golo de Seferovic, os ânimos começaram a aquecer e entrou em ação o VAR. O mesmo VAR que obrigou a um compasso de espera depois do 2-0 dos encarnados, não pela legalidade do lance mas porque a comunicação com o vídeo-árbitro falhou ao juiz da AF Porto.

Aos 23′, João Félix encontrou espaço no corredor central à entrada da área, puxou para o esquerdo e rematou cruzado sem hipóteses para Renan Ribeiro, que ainda se lançou mas não conseguiu tocar numa bola que ia demasiado puxada ao ângulo inferior. Os jogadores do Sporting “saltaram” de imediato para cima de Artur Soares Dias em protestos, o árbitro deu indicação de que o lance estava a ser revisto, deslocou-se à TV no relvado e sancionou mesmo uma falta no início da jogada do avançado sobre Wendel, havendo depois reclamações para que Félix tivesse sido sancionado disciplinarmente pela entrada.

Mais tarde, após uma falta de Félix sobre Bruno Fernandes perto da área verde e branca, foi Pizzi que ficou pegado com o médio do Sporting, numa troca de palavras entre internacionais portugueses que terminou com um amarelo para ambos.

Por fim, e para algo diferente e ainda não visto neste dérbi, o 2-0 apontado por João Félix acabou por ser “adiado” na sua confirmação… mas sem que isso significasse que levantou alguma dúvida sobre a sua legalidade: na altura do passe, o avançado está bem atrás do último homem da defesa leonina mas Artur Soares Dias perdeu de forma momentânea a comunicação com o vídeo-árbitro, o que o levou à zona onde está a TV no relvado também para trocar o equipamento.

