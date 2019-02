Marcel Keizer: “Pobre é pouco para descrever isto. Foi um jogo muito mau da nossa parte”

Há 15 meses que o Sporting não estava quatro jogos consecutivos sem vencer. Há 29 jogos que o Sporting não perdia em casa para o Campeonato. Nos últimos dez dérbis em Alvalade, o Sporting venceu apenas um. Não foi um final de tarde de domingo fácil para os leões, que perderam com estrondo em casa com o Benfica, podem ficar a 13 pontos da liderança e estão cada vez mais afundados no quarto lugar. Marcel Keizer, que chegou durante a primeira metade da temporada para pegar numa equipa que tinha ficado sem José Peseiro, perdeu o primeiro dérbi para o também estreante Bruno Lage e era, muito provavelmente, um dos mais inconformados com a goleada.

⏪Há 15 meses que o ????Sporting não estava 4 jogos consecutivos sem vencer e novamente com 3 empates e 1 derrota:

2019 Braga [E], FC Porto [E], V. Setúbal [E] e Benfica [D]

2017 Marítimo [E], Moreirense [E], Barcelona [D] e FC Porto [E] pic.twitter.com/Fv2q1yBCk7 — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

As declarações do treinador holandês no fim do jogo — interpretadas, talvez, como algo duras para com a exibição da equipa –, tiveram um aviso prévio. Na antevisão do dérbi, Keizer tinha explicado que nunca equaciona a derrota mas que, caso acontecesse, falaria no final da partida. “Nunca falo em perder e antes de um jogo só penso em ganhar. Há três resultados possíveis, falaremos depois do jogo. Só posso dizer que vai ser um bom jogo no nosso estádio”, afirmou o técnico. Depois de 97 minutos, quatro golos sofridos e apenas dois marcados e um jogo que deixou muito a desejar em todos os setores, do defensivo ao ofensivo, Marcel Keizer não teve meias palavras e disse aquilo que teria prometido quando explicou que falaria “depois do jogo”.

⏪29 jogos depois o ????Sporting volta a perder em ????️Alvalade para a ????????Liga Portuguesa:

D 2-4 ????Benfica, 20.ª jornada 2018/19

D 1-3 ????Belenenses, 32.ª jornada 2016/17 pic.twitter.com/J5nH7Kh5ym — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

“Acho que pobre é muito pouco para descrever isto. Isto não foi o nosso jogo, os nossos passes não foram bons e ajudámos a outra equipa. Estávamos a correr muito mas não controlámos o jogo. Tivemos passes muito maus. Foi um jogo muito mau da nossa parte. Ganhámos a Taça da Liga e isso está ter consequências agora mas temos de nos preparar outra vez e continuar. Só temos dois dias para preparar o próximo jogo, é muito difícil mas temos de o fazer”, afirmou o treinador do Sporting, que explicou que a lesão de Mathieu e o esforço físico exigido aos jogadores nos dois jogos da final four da Taça da Liga teve implicações no dérbi deste domingo (assim como no jogo no Bonfim, a meio da semana, onde os leões não foram além de um empate).

O holandês deixou ainda uma palavra aos adeptos, garantindo que os jogadores estão “tristes como eles”, e reconheceu que “ganhar uma Taça e depois esta derrota não é fácil”. “Espero que continuem a apoiar, acho que vão continuar. Claro que é triste, mas é o desporto”, sentenciou Keizer, que revelou ainda que Nani não foi titular porque há “mais jogadores no banco e às vezes é preciso mudar” e que ainda não sabe se pode contar com Mathieu e Acuña na meia-final da Taça de Portugal, já na próxima quarta-feira, novamente contra o Benfica. Contas feitas, desde 2012/13 que o Sporting não somava cinco derrotas nas primeiras 20 jornadas da Primeira Liga e não sofria tantos golos (24): e é preciso recordar que essa temporada com Jesualdo Ferreira foi a pior de sempre do clube.

????Nos últimos 10 dérbis em Alvalade para a Liga, o ????Sporting venceu apenas um; foi em 2012 com o golo da vitória de ????????van Wolfswinkel de grande penalidade. ⚠️Somando todos os encontros no campeonto, as ????águias só perderam um dos últimos 14 dérbis [6V, 7E, 1D] pic.twitter.com/vDlivYQOst — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

????Sporting não somava 5 derrotas nas primeiras 20 jornadas [25%] da ????????Liga desde 2012/13 [8D], a pior época desportiva dos ????leões, que terminaram o campeonato em 7.º. ⚠️Também desde 2012/13 [25 GS] que os de Alvalade não sofriam tantos golos à 20.ª jornada: 24 GS em 2018/19 pic.twitter.com/ephBNugUxp — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

