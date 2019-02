Morreu o ator Octávio de Matos

Nasceu no Porto, a 5 de abril de 1939, no seio de uma família ligada ao teatro, mas foi através da televisão, e de séries cómicas que conquistaram o grande público, que o ator Octávio de Matos mais se destacou. A notícia da sua morte chegou este domingo, aos 79 anos, ficando por conhecer ainda quais as causas da morte. O ator foi encontrado sem vida em sua casa.

Miguel Dias, um dos amigos e colegas de profissão de Octávio de Matos, partilhou a notícia com os seus seguidores através do Facebook, rede que usou para deixar a sua homenagem.

