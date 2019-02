Mulher detida depois de tentar raptar bebé no Hospital de São João do Porto

Um mulher terá tentado raptar um bebé recém-nascido no Serviço de Obstetrícia do Hospital de S. João, no Porto, noticiou o Jornal de Notícias. A tentativa de rapto terá acontecido por volta das 19 horas e foi travada pela família do bebé, apesar de a mulher estar, alegadamente, disfarçada de enfermeira.

Os familiares da criança viram a suspeita com o bebé nos braços e tentaram saber onde é que o levava. A incapacidade de dar uma resposta fez desconfiar que algo de errado se passava, embora a família não tivesse percebido logo que não se tratava de uma profissional do hospital.

Depois de vários casos de tentativas de raptos nas maternidades, os hospitais têm implementado medidas de segurança. No caso do Hospital de São João, os acessos do exterior são eletrónicos e feitos com cartão. Só os médicos, enfermeiros ou auxiliares que pertencem ao serviço podem entrar e até os pais e familiares precisam de ser indicados e identificados.

O problema é que as portas podem ser abertas por dentro com recurso a um interruptor, o que terá sido o caso. Uma das visitas no serviço, pensando que se tratava de um profissional de saúde do hospital, abriu a porta à mulher de bata.

Os agentes de segurança e da PSP que se encontravam na zona das Urgências foram chamados e a suspeita levada para a esquadra do Bom Pastor. Segundo o Jornal de Notícias, a mulher seria presente em tribunal na manhã deste domingo.

