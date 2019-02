Pizzi, o rei das assistências que não se esquece de marcar golos

Este domingo, na antecâmara do dérbi entre Sporting e Benfica, o jornal O Jogo explicava que Pizzi batia Bruno Fernandes no duelo individual de números e estatísticas em participação em golos, passes acertados e recuperação de bolas. Contudo, se Bruno Fernandes tem no Sporting um estatuto de “preferido” dos adeptos, com uma grande influência dentro do balneário e aceitação generalizada por parte das bancadas, Pizzi é muitas vezes o “patinho feio” do Benfica: o criativo é normalmente o primeiro a ser criticado quando algo corre mal, ainda que seja um dos jogadores mais utilizados tanto por Rui Vitória como agora com Bruno Lage.

Este domingo, no dérbi de Alvalade, Pizzi acrescentou mais um golo à conta pessoal desta temporada e é já o segundo melhor marcador dos encarnados com sete golos, apenas atrás dos 11 de Seferovic (que também voltou a marcar frente ao Sporting). O médio internacional português é mesmo o segundo jogador com mais influência direta em golos na Primeira Liga e é o líder das assistências em Portugal (tem nove). Além da grande penalidade que converteu e que deu o quarto do Benfica, Pizzi também bateu o livre que originou o segundo golo dos encarnados e o primeiro da conta pessoal de João Félix: sendo esta a 12.ª vez em 2018/19 em que assiste e marca no mesmo jogo e a segunda consecutiva, já que também o tinha feito na goleada ao Boavista por 5-1 na última jornada.

????????Pizzi é o 2.º jogador com mais influência direta em golos na Liga NOS 18/19 [7G + 9A]; ninguém assiste mais que Pizzi na ????Liga [9 passes para golo]. ⚠️Marcar e assistir no mesmo jogo: foi a 12.ª vez para ????????Pizzi no ????Benfica, a 2.ª consecutiva [Boavista, Sporting] pic.twitter.com/6BKqkXlESX — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

Depois do jogo em que o Benfica segurou o segundo lugar da Primeira Liga e ainda se aproximou do FC Porto (os dragões empataram a zeros em Guimarães), foi Pizzi a representar os encarnados na flash interview, onde defendeu que a equipa da Luz fez “um grande jogo” e podia ter terminado com “números mais elevados”. “Nós acima de tudo queríamos era vir aqui ganhar. A verdade é que acho que fizemos um grande jogo, muito completo, estivemos sempre por cima do Sporting, enfrentámos uma grande equipa com jogadores de muita qualidade, mas acho que desde o primeiro momento tivemos sempre muita força, muita qualidade com a bola, sempre com muita personalidade. Esta vitória é inteiramente justa e podia ter sido por número mais elevados”, explicou o internacional português, num dia em que o selecionador nacional Fernando Santos esteve nas bancadas de Alvalade a assistir ao dérbi.

⚠️Melhores marcadores do ????Benfica na ????Liga NOS 18/19:

11 ????????Seferovic ↗️

7 ????????Pizzi ↗️

6 ????????João Félix ↗️

6 ????????Jonas

5 ????????Rafa Silva pic.twitter.com/HtXTSEF4Xk — playmakerstats (@playmaker_PT) February 3, 2019

O número 21 do Benfica não escondeu que a vitória frente ao Sporting “dá muita força” mas lembrou que esta foi apenas “mais uma luta”. “A verdade é que nós desde o primeiro momento estamos sempre com vontade de vencer. A verdade é que ganhar um dérbi na casa do adversário dá-nos muita força, mas foi mais um jogo mais uma luta e dar os parabéns ao Benfica porque fizemos um jogo excecional”, afirmou Pizzi, que garantiu ainda que a goleada em Alvalade não tem “benefício nenhum” para o jogo da próxima quarta-feira, novamente contra o Sporting mas desta vez a contar para a meia-final da Taça de Portugal. “O jogo de quarta-feira vai ser totalmente diferente, uma competição diferente e agora é descansar, aproveitar bem esta vitória e quarta-feira lá estaremos para tentar outra vitória”, disse.

