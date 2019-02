Procurado pela GNR apanhado depois de aparecer ao lado de Santana Lopes no bairro da Jamaica

Foram as imagens na televisão que o denunciaram. João Malheiro, suspeito de agredir e perseguir a ex-mulher, foi detido pela GNR de Sesimbra depois de aparecer ao lado de Pedro Santana Lopes numa visita ao bairro da Jamaica, no Seixal, noticiou o Jornal de Notícias.

Segundo o jornal, o homem era procurado pela polícia, depois de, alegadamente, ter ameaçado e tentado agredir a ex-mulher, em Lousada. A GNR sabia que Malheiro, de 46 anos, vivia na zona de Lisboa, mas não sabia onde. Naquele dia 28 de janeiro, o simpatizante do Aliança esteve várias vezes junto do líder do partido, numa visita ao bairro, depois da intervenção polémica da PSP e dos confrontos com moradores. A iniciativa foi seguida também por vários jornalistas e as imagens transmitidas nos telejornais.

Um dos elementos da GNR que acompanhava o processo judicial reconheceu-o pela televisão. De imediato, a GNR de Sesimbra foi contactada para deter o homem. João Malheiro já foi interrogado por um juiz e terá de usar uma pulseira eletrónica para garantir que não se aproxima da ex-mulher.

A ex-mulher de João Malheiro saiu de Lisboa depois do divórcio e foi para Lousada com o filho de 14 anos, que têm em comum. Não concordando com a decisão, o homem tem, alegadamente, perseguido e ameaçado a ex-mulher, já lhe terá invadido a casa e destruído vários móveis. Na semana passada, terá voltado a Lousada e tentado agredir novamente a ex-mulher, o que justificou a queixa na GNR.

O caso está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel.

