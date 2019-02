Sabe assim tanto sobre o Super Bowl? Descubra no quiz

São doze perguntas sobre aquilo que faz do Super Bowl o evento televisivo mais visto dos Estados Unidos… e um dos maiores do mundo. Espetáculos que valem milhões, mas cujos artistas nunca são pagos, intervalos vendidos a peso de ouro, mas que trazem sempre retorno, polémicas fora das quatro linhas que acabam sempre dentro de campo e meras curiosidades que explicam um acontecimento com 53 anos que conquista cada vez mais espectadores. Esta é a fórmula que transformou a final da National Football League (NFL) num espetáculo apetecível até para quem não sabe as regras do futebol americano.

Às portas do fim de semana que traz mais um Super Bowl aos estádios norte-americanos (na madrugada de domingo para segunda), o Observador estudou a matéria e descobriu alguns factos curiosos por detrás da final desportiva mais ansiada do outro lado do oceano. Mas quem faz o teste são os nossos leitores. Aqui em baixo vai encontrar as 12 perguntas obrigatórias sobre o Super Bowl. Está mesmo apto a entrar em campo? Faça o quiz agora.

Continuar a ler