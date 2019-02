As selfies de Marcelo na “visita-relâmpago” ao bairro da Jamaica

Ao final da manhã desta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa apareceu, para surpresa de todos, no bairro Jamaica, “sem qualquer comitiva e sem televisões”. Salimo Mendes, vice-presidente da Associação de Moradores do Jamaica, sabia que, um dia, o Presidente da República apareceria, só não sabia quando.

“Foi uma visita-relâmpago”, conta ao Observador. “Foi bom!”, exclama diversas vezes. Salimo Mendes foi quem acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa na visita de 45 minutos, tempo suficiente para ambos darem “uma volta ao bairro”, com passagem de destaque pela creche que dá guarida “a todas as crianças que nascem no bairro”. O vice-presidente deixa claro que houve interesse por parte de Marcelo em conhecer a situação de quem vive no Jamaica, no Seixal.

O Presidente deslocou-se ao bairro na manhã de segunda-feira ao volante do próprio carro e chegou a pagar uma rodada a quem o acompanhou na visita. Conviveu com a comunidade cigana e com moradores do bairro, e aceitou um convite para participar na próxima festa da Associação de Moradores.

EXCELENTISSIMO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA, MARCELO REBELO DE SOUSA, VISITOU HOJE AS 11H00, O BAIRRO DA JAMAICA E CONVERSOU COM A FAMILIA ANGOLANA VITIMA DOS CONFLITOS NAQUELA CIRCUNSCRIÇÃO. Aproveitou pra visitar outros locais do bairro, cafés, creches.. pic.twitter.com/0Z7hW76AaR — Carla (@calipaiva) February 4, 2019

A visita desta segunda-feira não constava da agenda do chefe de Estado e foi posteriormente divulgada através de uma nota na página da Presidência da República:

O Presidente da República visitou hoje, ao fim da manhã, o bairro Jamaika, no Seixal, tendo estado com dirigentes da Associação de Moradores e visitado o Centro Comunitário, onde conviveu com moradores de diversas idades. O Presidente da República aceitou o convite para estar presente na próxima festa da Associação.

