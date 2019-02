Bolívia. Pelo menos 14 mortos em deslizamentos de terra

Dois deslizamentos de terra numa estrada no departamento de La Paz, na Bolívia, durante o fim de semana causaram pelo menos 14 mortos e 53 feridos, anunciou esta segunda-feira o ministro do Interior do país.

O primeiro deslizamento ocorreu no sábado, quando um grande bloco de terra, afetado pelas chuvas, caiu na estrada e atingiu vários veículos perto da localidade de Caranavi, em La Paz.

Um segundo deslizamento teve lugar no domingo, quando várias pessoas tentavam passar no local a pé, enquanto decorriam os trabalhos das autoridades bolivianas para retirar a terra do primeiro incidente.

O ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, afirmou que no primeiro deslizamento morreram 11 pessoas e que nas últimas horas foram encontrados mais três corpos, entres eles o de uma criança, existindo ainda 53 pessoas feridas que foram transportadas ao hospital.

O Presidente da Bolívia, Evo Morales, deslocou-se ao local para supervisionar “as operações de resgate”.

“Fomos ao local dos deslizamentos e verificámos a gravidade do desastre. Conversámos com as pessoas afetadas e com as autoridades para recolher informações. A recuperação da estrada requer uma solução estrutural que vai levar tempo”, escreveu o Presidente boliviano na rede social Twitter.

Além de cerca de 100 elementos das equipas de resgate da polícia, estão também no local 150 socorristas das Forças Armadas e um helicóptero da Força Aérea. A estação das chuvas na Bolívia estende-se de outubro a março, intensificando-se durante os meses de janeiro e fevereiro.

Na rede social Twitter, Evo Morales recomenda “que as pessoas evitem passar pelo local. Sabemos que haverá casos de urgência e é por isso que vamos permitir voos humanitários. Devemos ter cuidado e preservar a vida acima de tudo. Felicitamos a Polícia e o Exército pelo eficiente trabalho de resgate”.

Recomendamos a la gente que evite pasar por el lugar. Sabemos que habrá casos de urgencia y por eso vamos a habilitar vuelos humanitarios. Hay que tener cuidado y debemos preservar la vida por encima de todo. Saludamos a la Policía y al Ejército por su eficiente labor de rescate. pic.twitter.com/6thyQZ1qUs — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 4, 2019

