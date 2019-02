Corpo de Octávio Matos na Basílica da Estrela

O corpo do ator Octávio Matos vai estar a partir das 17h30 de terça-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte próxima do ator. Na quarta-feira, pelas 15h30, vai decorrer a missa de corpo presente na Basílica da Estrela, saindo, às 16h, para o cemitério do Alto de S. João, onde será cremado, acrescentou a mesma fonte.

Octávio Matos morreu no domingo, aos 79 anos.

Nascido no Porto, em 1939, Octávio Matos pisou, pela primeira vez, o palco aos quatro anos de idade, em Lourenço Marques, tendo-se estreado, aos 17 anos, em Luanda. Nascido no seio de uma família ligada às artes do espetáculo, Octávio Matos partilhou profissão e nome com o pai, como refere a biografia disponível na RTP, publicada aquando da sua ida ao programa “Agora, Memórias”.

O ator passou anos em digressão com os pais pelas antigas colónias portuguesas e por países como a África do Sul e a então Rodésia (atual Zimbabué), tendo sido muitos “os espetáculos que já tinha visto e os palcos que já tinha pisado”, depois de se estrear a fazer ilusionismo com quatro anos, ao lado do pai, como relatou num depoimento publicado pelo Teatro Maria Vitória sobre a sua primeira memória do Parque Mayer, em Lisboa.

“No entanto, apesar dos meus tenros anos, aquela noite era especial. Ia ver, pela primeira vez, o meu pai a trabalhar em Lisboa (tinha sido convidado, mal chegara ao Continente, para ser a Primeira figura daquela Revista) no Parque Mayer e no Teatro Maria Vitória”, contou o ator, que veio a comemorar naquele local os seus 50 anos de carreira.

Na RTP, fez teleteatro e contracenou com Nicolau Breyner e Camilo de Oliveira em séries como “Eu Show Nico”, “Nico d’Obra” ou “Nós os Ricos”, para além de ter sido parte de novelas como “Primeiro Amor”, “Terra Mãe” e “Ajuste de Contas”.

Na TVI, integrou os elencos de “Os Batanetes” e de “O Prédio do Vasco”.

