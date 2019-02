Empresa perde 120 milhões porque o CEO morreu sem dar a password a ninguém

Uma empresa de câmbio de criptomoedas perdeu 190 milhões de dólares (cerca de 126 milhões de euros) porque o CEO morreu sem dar a palavra-passe para entrar no sistema. QuadrigaCX é uma companhia de intercâmbio de divisas, cujo fundador e CEO, Gerald Cotten, morreu em dezembro do ano passado de forma inesperada.

Em jogo estão 190 milhões de dólares canadianos distribuídos por várias moedas virtuais como a Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, entre outras. Segundo o jornal El Español, a empresa teria um sistema digital para armazenar as criptomoedas que não precisava de estar ligado à internet para realizar transações. Esta é uma medida muito recorrente nas empresas do setor que permite que as informações dos clientes estejam seguras, especialmente contra ataques de hackers. O problema é que esse sistema está encriptado e protegido com uma palavra-passe que só Gerald Cotten sabia, revela a mulher do CEO.

Sem esta senha será praticamente impossível recuperar o dinheiro. Dadas as dificuldades de acesso, a empresa decidiu encerrar as operações no dia 31 de janeiro por falta de liquidez e emitiu um comunicado no site a explicar que está a trabalhar para “localizar e assegurar” as reservas das criptomoedas que a empresa detinha.

A empresa informou ainda que recorreu ao Supremo Tribunal da Nova Escócia para que uma terceira entidade independente possa supervisionar os procedimentos e para que essa entidade possa aceder às reservas dos clientes. Segundo o mesmo jornal, o CEO, de 30 anos, sofria da doença de Crohn, uma doença crónica do trato gastrointestinal e que afeta maioritariamente pessoas dos 16 aos 40 anos, e morreu na Índia.

De acordo com o diário espanhol, há vários clientes que suspeitam das circunstâncias da morte do empresário e pensam que este tenha tentado enganar as autoridades e a empresa e tenha fugido com o dinheiro. A mulher continua numa busca incessante pela password, mas até agora sem sucesso.

