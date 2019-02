Encontrado um corpo entre os destroços do avião onde viajava Emiliano Sala

Uma equipa de mergulhadores localizou um corpo durante as buscas pelo avião onde seguia o jogador argentino Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson, que desapareceu dos radares do Canal da Mancha a 21 de janeiro e foi encontrado este domingo no fundo do mar.

Segundo o comunicado da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB), as imagens captadas em vídeo revelam que um corpo estará no meio dos destroços do Piper PA-46-310P Malibu. As buscas estão a cargo de peritos da empresa Blue Water Recoveries. “Tragicamente, no vídeo recolhido pelo ROV [veículo submarino de controlo remoto], um dos ocupantes é visível entre os destroços. A AAIB está agora a considerar os próximos passos, em colaboração com os familiares do piloto e do passageiro e a polícia”, informa a nota enviada pela AAIB, sem dar ainda informações sobre a identidade do corpo.

Update: AAIB investigation into the loss of light aircraft N264DB https://t.co/nlUR7G0fyZ pic.twitter.com/88z6YjOBgP — AAIB (@aaibgovuk) February 4, 2019

O jogador de 28 anos viajava de Nantes, em França, para Cardiff, no País de Gales, onde iria começar a jogar pelo seu novo clube. Emiliano Sala chegou a ser treinado por Sérgio Conceição, quando este estava no comando do FC Nantes. O avião privado onde seguia deveria ter chegado ao destino às 22h locais de domingo, dia 20, mas perto de duas horas antes — cerca de 45 minutos depois de levantar voo — desapareceu dos radares, quando estava na zona do Canal da Mancha, e nunca mais estabeleceu contacto.

As autoridades britânicas procuraram a aeronave, com recurso a vários aviões e barcos salva-vidas, mas acabaram por encerrar as buscas quatro dias depois devido à falta de meios e à possibilidade “extremamente remota” de haver sobreviventes. No entanto, a família do jogador não desistiu e contratou outra entidade para prosseguir com as buscas, depois de conseguirem angariar fundos suficientes para esse trabalho.

