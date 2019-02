Há um hotel e uma pousada portugueses nos 25 melhores do mundo, segundo o TripAdvisor

Como já é habitual em janeiro, regressaram os prémios Travellers Choice do TripAdvisor, famosa plataforma de turismo norte-americana. São 25 escolhas em várias categorias e obviamente que os portugueses não ficaram de fora, com duas presenças nas listas de Melhores Hotéis e Melhores Pousadas do Mundo para se visitar em 2019.

Nos 25 Melhores Hotéis de 2019, a presença portuguesa faz-se a partir da Ilha da Madeira, no Funchal. A Quinta Jardins do Lago ficou classificada em 12º lugar no ranking, na primeira metade da lista. O mesmo empreendimento foi distinguido também na lista dos mais românticos, em 17º lugar, e na lista dos mais luxuosos, em 16º lugar.

Construída no século XVIII, a quinta funciona como um pequeno, mas luxuoso jardim botânico. Foi casa de várias famílias britânicas e francesas e durante as invasões napoleónicas foi escolhida como residência oficial do General Beresford, general britânico que comandou o exército português.

Já nas 25 Melhores Estalagens e Pousadas deste ano, o TripAdvisor fala em português na 11ª posição, com a pousada InPatio Guest House, no Porto. A decoração acolhedora e informal funde-se com um edifício do século XIX recuperado entre 2011 e 2012, situado na zona mais antiga da cidade.

Mas como uma imagem – ou várias – vale mais do que mil palavras, o melhor mesmo é ver. Eis os 25 Melhores Hotéis – em destaque em cima – e as 25 Melhores Pousadas de 2019 – abaixo -, para os utilizadores do TripAdvisor, com especial destaque para os dois premiados portugueses.

