Hospital de São João garante que todos os bebés usam pulseira eletrónica

A administração do Hospital de São João, no Porto, garantiu que “nunca houve um caso de rapto consumado no Serviço de Obstetrícia” desde que foi instalado o sistema de segurança, há dez anos, e acrescentou que os dispositivos de segurança “estiveram e estão permanentemente ativos”. As declarações surgem depois de o Jornal de Notícias ter noticiado que uma mulher, alegadamente disfarçada de enfermeira, tentou raptar um bebé recém-nascido no passado sábado, tendo sido travada pela família do bebé.

Sobre o sistema de segurança que está atualmente em funcionamento no hospital, a nota enviada explica que “a entrada e saída do Serviço de Obstetrícia é feita exclusivamente através de porta com dispositivo eletrónico de acesso com cartão de profissional daquele serviço” e que esse mesmo serviço têm “videovigilância no corredor de acesso”.

O serviço dispõe de um posto de segurança/portaria, sendo que todas as visitas são identificadas à entrada do serviço, junto do segurança que faz portaria ao mesmo, sendo registados os dados do cartão de cidadão de cada familiar/visita e número da cama do familiar que se vem visitar”, disse ainda a administração, acrescentando que “todos os recém-nascidos no serviço de obstetrícia têm uma pulseira eletrónica que dispara o alarme sempre que a criança sai fora de um perímetro pré-definido no interior do serviço”

Depois do sucedido, o hospital decidiu abriu um inquérito interno para “esclarecimento completo” da tentativa de rapto. A mulher permanece detida devido à “gravidade da situação”, disse fonte da PSP à agência Lusa. “Todas as crianças internadas dispõem de uma pulseira eletrónica, não sendo possível sair do serviço com um recém-nascido sem o competente processo estar clinicamente encerrado”, acrescentou a administração em comunicado.

Face a vários casos de tentativas de rapto nas maternidades, os hospitais têm vindo a reforçar os seus serviços de segurança. No caso do Hospital de São João, os acessos do exterior são eletrónicos e feitos através de um cartão, tendo os próprios familiares que ser indicados e identificados para poderem entrar no serviço. A entrada da mulher terá sido permitida através de um interruptor colocado na parte de dentro. Uma das visitas no serviço, pensando que se tratava de um profissional de saúde do hospital, abriu a porta à mulher de bata.

Ainda esta segunda-feira, o Jornal de Notícias noticiou que durante o interrogatório feito pela PSP, a mulher terá feito um desabafo: “Queria um menino ou uma menina”. A frase veio dar força à tese de tentativa de rapto e a investigação, que segundo o mesmo diário, acredita que a mulher vigiou o hospital nos dias anteriores para preparar a melhor altura para o rapto.

