Mais de 40 múmias descobertas numa tumba no Egito

Mais de 40 múmias recentemente descobertas numa tumba no Egito foram reveladas este sábado. As descobertas são da era Ptolomaica que, segundo a CNN, durou entre 323 a.C. e 30 a.C., e foram descobertas durante uma escavação realizada no ano passado. Os achados incluem restos mortais de homens, mulheres e crianças, provavelmente da mesma família que deveria ter sido, à época, abastada.

As mais de quatro dezenas de múmias foram reveladas este sábado pelo ministro egípcio das Antiguidades, Khaled el-Enany, a jornalistas e diplomatas de vários países. De acordo com a CNN, descobertas “impressionantes” têm sido feitas no Egito nos últimos meses — em novembro, por exemplo, as autoridades abriram pela primeira vez o sarcófago de uma mulher mumificada há 3.000 anos.

Em comunicado, o ministério assegura que todas as múmias — enterradas em sarcófagos de pedra ou de madeira, mas também em areias e no chão dos túmulos –, encontram-se em boas condições. A tumba foi descoberta em fevereiro no ano passado por um grupo de investigadores do ministério já citado e da Universidade Minya. A tumba “cravada na rocha” é composta por um corredor que dá acesso a “escadas inclinadas que se abrem para uma câmara retangular com vários túmulos”, lê-se ainda no comunicado. Mais tarde foram encontradas outras duas câmaras.

