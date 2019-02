“Nem Maduro, nem Guaidó”. Catarina Martins pede eleições livres para a Venezuela

Portugal reconheceu esta manhã Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela e, minutos depois, em Espinho, Catarina Martins reagia. “O Bloco de Esquerda não acompanha nem Nicolás Maduro nem Guaidó. Achamos que deve haver sim uma mediação internacional para eleições livres, para eleições que permitam uma solução escolhida pelo povo venezuelano e que evitem um banho de sangue”, disse a líder do Bloco de Esquerda.

No âmbito das jornadas parlamentares do BE, que decorrem no distrito de Aveiro, a coordenadora do partido aproveitou uma visita à Feira de Espinho para falar à comunicação social e reagir à tomada de posição de Portugal perante a situação na Venezuela. E sublinhou que a posição bloquista sobre o tema tem sido coerente desde o primeiro momento. “Muito antes de qualquer partido em Portugal, quando Nicolás Maduro era recebido pelos mais altas representantes de PSD, CDS e PS, já o Bloco de Esquerda alertava para a deriva autoritária de Nicolás Maduro e para os muitos problemas da Venezuela. Nessa altura, como estavam a fazer negócio, resolveram fechar os olhos. Agora, em nome do negócio também, há uma ingerência externa para ver quem vai ficar com o petróleo da Venezuela”, considerou.

A líder do BE teme um banho de sangue e pede eleições livres para o país. Qualquer outra posição, para Catarina Martins, pode ser conotada com interesses económicos em torno do petróleo. “Tudo isto é irresponsável e perigoso”, diz antes de insistir: “o que é preciso é fazer mediação internacional para eleições livres sem ingerência externa e sem pressões internas que limitem as oposições“

Recorde-se que na sexta-feira passada, o Bloco de Esquerda votou contra um voto de condenação e de pesar, apresentado pelo PSD e pelo CDS e aprovado no Parlamento, pela morte de manifestantes na Venezuela. No texto do voto, podia ler-se que “. De acordo com a posição assumida esta segunda-feira por Catarina Martins, terá sido esta premissa que levou o partido a votar contra o diploma.

