O calendário lunar e a coleção que diz não à crueldade animal

A Stradivarius chegou ao Tinder

A aplicação que assenta num esquema “esquerda ou direita”, consoante a inclinação do seu coração, dispensa apresentações. Com o Dia dos Namorados à porta, a espanhola Stradivarius dedica uma edição de t-shirts à experiência sociológica que é o Tinder. “I’m your right swipe“, “You looked taller on Tinder” e “Love me Tinder” são as frases estampadas que prometem despertar a curiosidade de quem passa por elas na rua. A três t-shirts estão disponíveis online e nas lojas físicas da marca. Custam 12,99 euros.

Balenciaga e Farfetch por uma moda sem crueldade

Eis uma colaboração de luxo, em todos os sentidos. O gigante português de comércio de moda online juntou-se à histórica casa francesa para, na última semana, lançar uma coleção cápsula feita a pensar nas espécies animais que mais têm sofrido com a indústria. Composta por vestuário, calçado e acessórios, com peças para homem, mulher e criança, a coleção não utiliza qualquer tipo de pele, pelo ou enchimento de origem animal, numa forma de mostrar que o estilo e sofisticação não estão minimamente dependentes das matérias-primas animais. Além de peças inéditas, a Balenciaga aproveitou ainda para reeditar alguns clássicos em cores e padrões inéditos. Outras, contêm ilustrações de espécies ameaçadas: o rinoceronte branco do norte, o elefante asiático, a baleia azul e o panda gigante. A coleção está à venda, em exclusivo, na Farfetch, com preços que vão dos 150 aos 2.250 euros.

O calendário lunar de Kruella D’Enfer

Será demasiado tarde para comprar um calendário? Bem, depende do calendário e este é claramente especial. Desenhado pela artista Kruella D’Enfer para a plataforma portuguesa Erva Moura, este calendário lunar não mostra os dias da semana, mas sim as diferentes fases da lua ao longo do ano. A originalidade ninguém lhe tira, nem o seu lado exclusivo. A peça, que tem tanto de útil como de esteticamente relevante, é na realidade um poster serigrafado a duas cores — azul e dourado –, limitado a 50 exemplares assinados e numerados. Pode comprá-lo online. Custa 40 euros.

Talika: um milagre com 70 anos

Criada em 1948, a marca francesa de cosmética acaba de celebrar 70 anos de história. De uma fórmula milagrosa, criada pela fundadora Danielle Rochas, nasceu o Eyelash Conditioning Cream, com efeitos comprovados no crescimento de pestanas e sobrancelhas. Hoje, as derivações deste produto continuam a ser verdadeiros bestsellers e, com o aniversário redondo, a Talika decidiu lançar uma edição especial, inspirada na própria cidade de Paris. Além de ativar o seu crescimento, o Lipocils Experts melhora a pigmentação natural e a curvatura das pestanas, além da própria embalagem que faz dele um objeto digno de coleção. Custa 41,90 euros e está disponível nas perfumarias Douglas.

A cadeira Gonçalo, agora com balanço

É a mais portuguesa das cadeiras e está a ganhar novas versões, entre elas este exemplar cheio de balanço. Produzida pela Arcalo, a cadeira Gonçalo de baloiço está mais para abrilhantar a sala lá de casa do que propriamente para preencher as esplanadas do país. O modelo segue à risca o desenho e as proporções do original, apenas as pernas foram redesenhadas para proporcionar aquele embalo relaxante. A cadeira está à venda no site Pois Selection e custa 199 euros.

Raf Simons x Eastpak: alma punk

É uma das grandes agruras de quem segue a par e passo as criações de marcas e designers — entre vê-las pela primeira vez numa passerelle e conseguir comprá-las, há, por vezes, meses de intervalo que deixam qualquer um a contar os dias. Aconteceu em junho do ano passado, quando Raf Simons apresentou a sua coleção para o verão de 2019 e, com ela, uma colaboração com a Eastpak. Pois bem, as ditas mochilas, autênticos postais da cultura punk e da estética contemporânea do criador, chegaram às lojas (incluindo a online) no início de fevereiro. Aparentemente convencionais, as peças escondem imagens que evocam o movimento cultural dos anos 80, o que faz delas autênticos posters portáteis. Os preços vão dos 100 aos 300 euros.

