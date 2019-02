O polémico médico de Trump vai ser conselheiro do Presidente

O antigo médico de Donald Trump na Casa Branca, Ronny Jackson, vai assumir as funções de assistente do Presidente americano e conselheiro médico chefe, noticiou a CNN.

Esta designação chega menos de um ano depois de o contra-almirante Jackson ter sido excluído da nomeação de Donald Trump para Secretário dos Assuntos dos Veteranos. Em causa estão acusações de comportamento abusivo com os colegas, prescrição incorreta de medicamentos para as dores e de estar frequentemente embriagado.

O médico, que também trabalhou para George W. Bush e Barack Obama na Casa Branca, rejeita as acusações, mas continua a ser investigado pelo Pentágono por, alegadamente, ter tido comportamentos inadequados.

Donald Trump considera o médico “um dos melhores homens que alguma vez conheceu”, citou-o a CNN em abril do ano passado. Em janeiro de 2018, Ronny Jackson, que ainda era médico de Trump, disse que não tinha qualquer preocupação com as competências cognitivas do Presidente. E garantiu que Trump tinha uma “saúde excelente”, apesar de estar no limiar da obesidade e de ter um problema cardíaco.

