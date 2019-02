Super Smash Bros. Ultimate é o novo recordista de vendas da Nintendo

Um terço das pessoas que têm uma Nintendo Switch compraram um exemplar de Super Smash Bros. Ultimate. São mais de 12 milhões de jogos vendidos em três semanas, o que torna o título no produto da Nintendo a vender mais rápido na história da empresa, segundo a própria Nintendo. O título pertencia anteriormente ao jogo New Super Mario Bros. Wii, que em 2009 atingiu 10 milhões de vendas em um mês e meio.

Super Smash Bros. Ultimate já é o terceiro jogo mais vendido de sempre para a Nintendo Switch, a mais recente consola da empresa. A Nintendo também anunciou que as vendas totais da consola ultrapassaram 32 milhões de unidades. Dois anos depois de ser lançada, a Nintendo Switch está prestes a ultrapassar as vendas totais da segunda consola mais vendida da empresa (a Nintendo 64, com 33 milhões de unidades) e vai chegar a um terço das vendas da consola mais bem sucedida de sempre, a Wii (101 milhões de unidades).

As vendas da Nintendo Switch cresceram depois do lançamento de Super Smash Bros. Ultimate em dezembro. O lançamento do jogo, acompanhado de outros títulos muito esperados como Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Eevee, ajudou a tornar a Nintendo Switch na consola mais vendida de 2018 nos Estados Unidos. Até outubro, a liderança tinha sido da Playstation 4.

Em Portugal, num anúncio pouco habitual, a Nintendo revelou que a consola já tinha vendido mais de 50 mil unidades, um valor já acima das vendas totais da anterior consola da empresa, a Wii U. Durante o ano passado o mercado português representou uma das maiores taxas de crescimento da Europa para a Nintendo.

A Nintendo Switch é a primeira consola híbrida da Nintendo. Pode ser utilizada tanto para jogar em casa como de forma móvel. A consola foi lançada em 2017.

Continuar a ler