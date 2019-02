Visita ao bairro da Jamaica. Líder de sindicato da PSP acusa Marcelo de “desprezar” a polícia

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, acusou Marcelo Rebelo de Sousa de ser um Presidente “de quase todos os portugueses”. Na respetiva página de Facebook (a conta é privada, mas o post é público), Paulo Rodrigues acusa o Presidente da República de “desprezo completo” para com a força policial. A afirmação surge na sequência da visita de Marcelo ao bairro da Jamaica.

Nada contra ele ir à Jamaica ou onde ele quiser, mas menosprezar quem produz segurança no País e nunca ouvir uma só palavra em favor destes profissionais é sinónimo do desprezo completo que a SEXA PR tem pelos polícias e pela segurança do País”, escreve Paulo Rodrigues.

Paulo Rodrigues escreve que se sente “descriminado”, que já pediu diversas reuniões a Marcelo e que solicitou que o PR interviesse para “resolver as questões da Polícia”. “Já o convidei várias vezes, publicamente, para aparecer um dia, sem avisar, e junto com uma patrulha fazer um turno de serviço e ir resolver ocorrências, ele nunca aceitou. Mas foi ao bairro da Jamaica!”, continuou. A ASPP/PSP é uma das principais associações sindicais da Polícia de Segurança Pública, cuja intervenção neste bairro do concelho do Seixal, a 20 de janeiro, está a ser investigada na sequência de denúncias de violência pessoal.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta segunda-feira, ao final da manhã, o bairro da Jamaica, no Seixal. A visita-relâmpago durou sensivelmente 45 minutos, sendo que o Presidente apareceu de surpresa, sem comitiva ou acompanhamento jornalístico. Depois das selfies, Marcelo prometeu participar na próxima festa da Associação de Moradores do Jamaica.

