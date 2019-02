Armilar Ventures lança fundo de 60 milhões para startups tecnológicas. Já angariou 45 milhões

A Armilar Venture Partners, sociedade portuguesa de fundos de capital de risco, anunciou esta terça-feira um novo fundo de transferência de tecnologia de 60 milhões de euros. O investimento da antiga Espírito Santo Ventures destina-se a startups que se dediquem à comercialização de tecnologia e a produtos que resultem de investigação científica e tecnológica, desenvolvidas essencialmente em Portugal e na Europa.

Numa primeira fase do FCR Armilar Venture Partners TechTransfer Fund foram angariados 45 milhões de euros, mas o objetivo é o de chegar aos 60 milhões de investimento, que serviram para financiar empresas que atuam em diferentes setores e em diferentes fases de maturidade.

As startups apoiadas vão muitas vezes ter origem nas principais instituições académicas e de investigação europeias, incluindo spin-offs, participantes de programas de aceleração ou incubadoras e empresas fundadas por antigos investigadores”, diz a entidade em comunicado.

Este é o quinto fundo lançado pela Armilar ao longo de 19 anos. A capital de risco já investiu em empresas como a OutSystems, a Feedzai e a Codacy. “Com este novo fundo estamos a assumir vários níveis, tornando-o internacional e adicionando a capacidade de investir em vários estágios”, acrescentou Pedro Ribeiro Santos, referindo ainda que ter um fundo de transferência de tecnologia significa não só que a empresa vai investir neste tipo de startups, mas também que pode fazê-lo com mais antecedência, “trabalhando com instituições para ajudar a identificar e desenvolver as melhores oportunidades para transformar investigações de topo em negócios líderes”.

Ao longo dos anos, construímos um conhecimento profundo sobre o ecossistema português e assistimos a um fluxo de negócios de alta qualidade a partir das melhores escolas de engenharia e melhores institutos de pesquisa do país, com as quais temos uma relação forte. Com a tecnologia a fazer parte do ADN da nossa equipa de investimento, há alguns anos lançamos um fundo muito pequeno para testar a tese da transferência de tecnologia em Portugal”, referiu Pedro Ribeiro Santos, parceiro da Armilar, citado em comunicado.

Com estes valores, a Armilar Ventures passa a ter o segundo maior fundo em Portugal, depois de, há cerca de um mês, a sociedade de capital de risco portuguesa Indico Partners ter lançado um fundo de investimento no valor de mais de 46 milhões de euros. Caso chegue aos 60 milhões de euros, este investimento torna-se no maior fundo privado português.

O investimento contou com o apoio do Fundo Europeu de Investimento (EIF, na sigla em inglês) e de dez investidores privados, como a Semapa e a KPN. Houve também a participação de escolas de engenharia, instituições académicas e outras empresas particulares.

Fundada em 2000, a Armilar Venture Partners já conseguiu cerca de 260 milhões de euros em capitais de risco, investidos em empresas de Portugal, Europa e Estados Unidos.

