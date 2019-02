Bolsa de Nova Iorque segue em alta animada por resultados das empresas

A bolsa de Nova Iorque seguia esta terça-feira em alta animada pelos resultados sólidos das empresas norte-americanas.

Cerca das 15h00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,54% para 25.376,03 pontos e o Nasdaq somava 0,57% para 7.389,69 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,29% e estava em 2.732,81 pontos.

A Estée Lauder subia 11,3% e a Ralph Lauren somava 10,2% nos primeiros minutos da sessão. Ambas anunciaram resultados acima do esperado pelos analistas.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, graças ao desempenho das principais empresas do setor da tecnologia, pouco antes da divulgação dos resultados da casa-mãe da Google, a Alphabet.

No conjunto de 2018, a Alphabet teve um lucro de 30,736 mil milhões de dólares (26,6 mil milhões de euros), mais do dobro dos 12,662 mil milhões registados em 2017. Desde o início do ano, as ações da Alphabet já valorizaram 9%.

