Braga. O segundo melhor destino da Europa em 2019

A cidade de Braga foi eleita como o segundo “Melhor Destino Europeu 2019”, com 59.092 votos, na votação do prémio anual organizado pela European Best Destinations (EBD), uma organização com sede em Bruxelas, Bélgica, que tem como objetivo promover a cultura e o turismo na Europa.

O primeiro prémio foi para Budapeste, com 62.128 votos e cidade de Braga ficou na segunda posição à frente de cidades como Paris, Roma, Londres e Amesterdão. A votação online ocorreu entre os dias 15 de janeiro e 5 de fevereiro, a lista deste ano anunciou 20 cidades em que Braga era a única cidade portuguesa.

Desde 2009, a EBD trabalha com os maiores postos de Turismo da Europa para reconhecer e divulgar os destinos mais visitados, através do seu website e redes sociais (mais de 5.5 milhões de viajantes e milhares de seguidores no Facebook, Twitter, Google+ e Pinterest e 70 milhões de euros em cobertura nos media)”, pode ler-se no site da EBD.

With 59,092 votes, #Braga has just been voted second best destination in Europe at the top of travellers’ bucket list. Congratulations ???? https://t.co/gR8TKBuxHh #EBD2019 pic.twitter.com/wex8gOw7Rv — Best Destinations (@ebdestinations) February 5, 2019

A lista dos 15 melhores destinos da Europa:

Budapeste (62.128 votos) Braga (59.092) Monte Isola (56.024) Metz (52.569) Poznan (43.057) Málaga (36.485) Genebra (31.112) Cavtat (26.943) Bratislava (24.749) Sainte-Maxime (20.458) Dinant (17.122) Atenas (16.024) Kotor (14.882) Riga (12.024) Florença (10.068)

