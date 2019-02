Jonathan Wilson ao vivo no Vodafone Paredes de Coura a 16 de agosto

É a nova confirmação para um dos cartazes do ano, o do Vodafone Paredes de Coura. O Festival acontece entre 14 e 17 de agosto e o músico americano atua no dia 16, meses depois de ter editado Rare Birds.

[O tema título do mais recente álbum de Jonathan Wilson:]

Jonathan Wilson veio ao mundo dos discos por conta própria em 2007, quando lançou Frankie Ray. Mas a verdade é que só se fez notar a sério a partir de 2011, ano da graça de Gentle Spirit, o disco que haveria de mostrar em definitivo o talento de Wilson para misturar a folk americana com o psicadelismo e o sonho dos cantautores baseados na Califórnia na transição entre as décadas de 1960 e 70.

Rare Birds segue o mesmo princípio e é mais um disco apurado ao detalhe, até porque Jonathan Wilson é também, além de músico e compositor, um reputado e disputado produtor, elogiado pela habitual sensibilidade sonora que investe em quem lhe contrata os préstimos.

Jonatha Wilson vai estar no Paredes de Coura no mesmo dia de Father John Misty, Spiritualized e Julien Baker. O festival conta ainda com nomes como The National, New Order, Deerhunter, Patti Smith ou Mitski.

Continuar a ler