Milionário russo lança OPA sobre dona do Minipreço

O milionário russo Mikhail Fridman, que é acionista da dona do Minipreço, anunciou esta terça-feira que vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre o grupo espanhol Dia. Segundo o El País, o russo, que detém, através da sua empresa LetterOne, 29% daquela cadeia de supermercados, oferece cada ação a um custo de 0,67 euros.

Segundo a imprensa espanhola, o objetivo do investidor é conseguir controlar os 70,9% do capital que ainda não controla e, depois de deter os 100% da empresa, avançar com um aumento de capital de 500 milhões de euros e tirar a empresa da bolsa. Tudo para fazer face à crise financeira que a cadeia de supermercados (Minipreço e Clarel) atravessa, e que até aqui tem sido controlada através de um plano de financiamento delineado junto da banca. O Dia vale hoje dez vezes menos do que valia em 2017.

A OPA, segundo explica o El País, não está sujeita ao “preço equitativo”, que seria de 3,73 euros por ação, que foi o preço que a LetterOne pagou no último ano pelas ações.

A cadeia de supermercados espanhola encontra-se num processo de reestruturação e terá, segundo o jornal espanhol Expansión, mandatado o Santander e o BBVA para encontrarem um comprador para a Clarel, cadeia de lojas de drogaria, perfumaria e higiene pessoal. Em Portugal a Clarel conta com 73 estabelecimentos.

Continuar a ler