Operação Marquês. Armando Vara chegou algemado a tribunal para tentar ilibar a filha

Preso no Estabelecimento Prisional de Évora para cumprir a pena de cinco anos de prisão por dois crimes de branqueamento de capitais no âmbito do processo Face Oculta, o ex-ministro do Partido Socialista chegou algemado ao Tribunal Central de Instrução Criminal pouco antes das 14h. Só à porta da sala do tribunal onde está a decorrer a terceira sessão da instrução criminal da Operação Marquês é que os guardas prisionais retiraram as algemas a Armando Vara.

O interrogatório, que está a ser conduzido pelo juiz Ivo Rosa, iniciou-se por volta das 14h30 e já leva quase uma hora. Chamado como testemunha pela sua filha, Armando Vara ainda não começou a falar sobre as acusações de branqueamento de capitais que incidem sobre a sua filha Bárbara Vara. O juiz Ivo Rosa, que lidera a fase de instrução criminal, questionou-o sobre se queria falar e começou a colocar-lhe perguntas sobre a sua nomeação para a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e sobre os pormenores da aprovação de um empréstimo de cerca de 284 milhões de euros a um grupo de investidores liderados por Hélder Bataglia para comprarem e expandirem o resort algarvio Vale do Lobo.

Recorde-se que Armando Vara está acusado na Operação Marquês de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político em co-autoria com José Sócrates a propósito do alegado favorecimento do grupo de investidores de Vale do Lobo e de dois crimes de branqueamento de capitais.

Para já, Armando Vara não só está a negar qualquer favorecimento ou ajuda do então primeiro-ministro José Sócrates na sua nomeação para a administração da CGD, como qualquer favorecimento na concessão do empréstimo da CGD para o resort de Vale do Lobo — empréstimo esse que foi considerado ruinoso e como não tendo respeitado as regras internas do banco por uma recente auditoria da consultora EY à gestão da Caixa entre 2000 e 2015

Apesar de ainda não ter sido questionado sobre a situação da sua filha, motivo pelo qual foi chamado esta terça-feira a depor no Tribunal Central de Instrução Criminal, recorde-se que durante a fase de inquérito, Armando Vara afirmou ao procurador Rosário Teixeira que “a minha filha Bárbara é absolutamente alheia e desconhecedora da proveniência dos referidos capitais e a qualquer decisão sobre a sua utilização”, disse o ex-ministro no dia no dia 6 de setembro de 2017 nos autos da Operação Marquês.

O ponto essencial da defesa de Bárbara Vara é o seu alegado desconhecimento não só em relação à origem dos fundos que alimentaram a conta da Vama Holdings (uma das sociedades offshore controladas por Armando Vara, apesar de estarem em nome de Bárbara), como também sobre qualquer atividade do seu pai. Beneficiária daquela sociedade offshore desde 2005, diz que o pai lhe pediu para que fosse titular das suas contas devido a razões de “segurança económica da sua família”. Por ser a filha mais velha, na altura com 27 anos, Bárbara aceitou por confiar “no seu pai, como qualquer pessoa na sua posição confiaria”, alegam os advogados Rui Patrício e João Lima Cluny no requerimento de abertura de instrução.

Em atualização

