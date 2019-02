Seixal. Filha de homem suspeito de matar sogra encontrada morta no carro

Uma criança de dois anos, filha do homem suspeito de assassinar a sogra no Seixal, foi encontrada esta terça-feira morta dentro do porta-bagagens de um carro junto ao McDonald’s de Corroios, no Seixal. Ao Observador, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal confirmou a ocorrência e acrescentou que o alerta foi dado por volta das 8h30.

Segundo a agência Lusa, terá sido o próprio pai da criança, que está em fuga, a indicar aos serviços de emergência a localização do corpo da filha. A informação foi confirmada por uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que disse ter recebido uma chamada pelas 8h25 do “presumível pai” da criança a dar a localização da viatura.

O indivíduo tem cerca de 30 anos e é suspeito de matar a sogra de 60 à facada, no interior da residência em Cruz de Pau, no concelho do Seixal, na segunda-feira, tendo de seguida fugido com a filha. A mulher apresentou ferimentos na zona do peito e do pescoço. Segundo fonte da PSP, as autoridades foram alertadas por moradores do prédio, na Rua do Minho, para um caso de violência doméstica, que terminou com o esfaqueamento da vítima.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito abandonou o local numa viatura, em que também transportava a filha menor, com cerca de dois anos. A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a investigar o caso, com a assistência da PSP.

Esta segunda-feira, o Tribunal de Família e Menores do Seixal tinha marcado uma audiência para regular as responsabilidades parentais sobre a criança, tendo em conta que não existia um entendimento entre o pai e a ex-mulher em relação ao tempo que a filha deveria passar com cada um.

(Em atualização)

Continuar a ler