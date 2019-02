A Disney vai fazer um remake de ”O Corcunda de Notre Dame”. E a Netflix também

A Disney revelou que está a preparar um remake do filme ”O Corcunda de Notre Dame” em live-action, ou seja, com atores reais em vez de animações feitas a computador. Mas a Netflix já tinha anunciado em maio de 2018 que também ia igualmente produzir um remake do filme, que promete ser uma versão mais moderna.

A revista Deadline conta que o argumentista do filme escolhido pela Disney é David Henry Hwag, que ganhou o Tony para melhor peça de teatro por M. Butterfly (1988). As músicas vão ser escritas por Alan Menken, compositor da Disney, que escreveu para filmes como ”A Pequena Sereia”, e Stephen Schwartz, compositor de música para teatro.

A produção do remake está a cargo da empresa norte-americana de filmes Mandeville e do ator, comediante e cantor, Josh Gad, que interpretou o assistente de Gaston, LeFou, em ”A Bela e o Monstro”(2017). Gad pode mesmo ser o protagonista do filme e fazer o papel de Quasimodo, o próprio ”Corcunda de Notre Dame”.

[o trailer do filme da Disney de 1996:]

E a Netflix?

O serviço de streaming revelou que o produtor do filme, da música e o protagonista é Idris Elba, o ator que recentemente interpretou Heimdall em ”Os Vingadores: A Guerra Infinita” (2018). Na produção vão estar também Brian Kavanaugh-Jones (”Midnight Special”) e Ana Garanito, produtora que já trabalhou com Idris Elba em ”In the Long Run” (2018). Fred Berger, produtor de “La La Land”, vai escrever a história com Michael Mitnick (”A Batalha das Correntes”, ”O Dador de Memórias”).

O CEO da Disney, Bob Iger, revelou em 2017 que a Disney ia desenvolver uma serviço de streaming para competir com a Netflix. Aliás, a partir daí alguns filmes da Disney começaram a ser retirados da Netflix. A decisão da empresa em assinar um novo filme sobre o “Corcunda de Notre-Dame” faz parte desta guerra de audiências que deverá aumentar quando for lançado o anunciado Disney+, de cujo catálogo farão parte das produções da própria Disney, da Marvel e da saga Star Wars.

Continuar a ler