Aeroporto em Alcochete? Fica a mais de uma hora de Lisboa e não há como pagar, diz Pedro Marques

O ministro do Planeamento e Infraestruturas afastou a hipótese de utilizar o Campo de Tiro de Alcochete como solução para a expansão do Aeroporto de Lisboa. Confrontado no Parlamento com a decisão tomada em 2008 por um Governo socialista (de José Sócrates) de que esta seria a localização do novo aeroporto de Lisboa, Pedro Marques foi categórico: “Não temos recursos financeiros para financiar essa solução”, depois da receita com a privatização da ANA ter sido usada para abater a dívida pública.

“Como se pagaria um aeroporto de raiz a mais de uma hora de transportes públicos de Lisboa?” Em resposta ao Partido Comunista, que é o principal defensor desta localização como alternativa ao aeroporto complementar do Montijo, o ministro afirmou que a localização no Campo de Tiro de Alcochete “é quase em Coruche”, concelho ribatejano que faz fronteira com o Alto Alentejo. Logo, “não é competitivo”. E se fosse feito, sublinhou Pedro Marques, “teria que ter um TGV (linha ferroviária de alta velocidade) e uma terceira travessia do Tejo”, infraestruturas previstas no Governo de José Sócrates. “E quando custa isso?”

O acordo feito entre o Governo e a ANA para construir o aeroporto complementar no Montijo antes do estudo de impacte ambiental foi o primeiro tema da audição de Pedro Marques, que deverá ser a última enquanto ministro do Planeamento e Infraestruturas, já que o seu nome é apontado para liderar as listas do PS às eleições europeias.

O ministro reafirmou que não haverá obras no Montijo antes da aprovação ambiental e admitiu que também no aeroporto Humberto Delgado serão feitos os estudos de impacte ambiental necessários. Apesar de ter a “humildade de aceitar a hipótese de que a APA (Agência Portuguesa do Ambiente) tem toda a margem legal para se pronunciar”, Pedro Marques também diz que se caso a APA chumbe a expansão no Montijo, “o que não acredito porque já lá está um aeroporto (militar), “seria um grande problema porque a alternativa não tem consenso” e os dez anos que, do seu ponto de vista demoraria a concretizar o aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, implicariam a perda de 114 milhões de passageiros.

Para Pedro Marques, são vários os argumentos contra a solução do Campo de Tiro de Alcochete, a começar pela constatação de que “não há consenso político”, e foi por falta de consenso que se está a discutir e adiar a decisão há 50 anos, sublinhou várias vezes. Lembra que também defendeu essa solução no passado, no entanto:

“Estou confrontado com a necessidade de pagar e essa solução não pode ser financiada por investimento público, nem por taxas. E tem um pequeno problema: não tem consenso político”. E se e quando o PSD voltasse ao Governo, deitava abaixo essa solução.

No entanto, não respondeu aos que colocam o cenário de uma construção faseada no Campo de Tiro de Alcochete que poderia funcionar como aeroporto complementar à Portela, em alternativa ao Montijo, segundo defendeu o deputado comunista Bruno Dias e o antigo presidente do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) ao Observador.

Ainda em respostas aos comunistas, Pedro Marques considerou “lamentável que haja tanta gente a opôr-se a um projeto que é pagável e que tem consenso político para se desenvolver. Não consigo compreender porque á forças políticas contra o desenvolvimento da Pensínsula de Setúbal.

O ministro deixou ainda a indicação de que solução pensada para o Montijo não inviabiliza o corredor da terceira travessia sobre o Tejo (Chelas/Barreiro), apesar de este projeto não estar incluído no Plano Nacional de Investimentos para 2030.

E sobre a hipótese de usar o aeroporto de Beja como solução complementar em Lisboa, colocada pelo deputado do PSD, Carlos Silva, diz que essa proposta é “enganar os alentejanos” porque Beja fica a mais de duas horas da capital, mesmo com a linha férrea eletrificada, como sugeriu o deputado.

