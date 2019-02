Algarve. Incêndio em garagem obriga a evacuar Hotel Pestana Viking

Um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestana Viking, em Porches, distrito de Faro, obrigou esta quarta-feira de manhã a evacuar a unidade hoteleira, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a fonte, o alerta surgiu pelas 7h37 para um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestava Viking, na Senhora da Rocha, concelho de Lagoa, e pelas 8h45 a unidade hoteleira estava a ser evacuada.

O CDOS de Faro não tem registo de feridos. Segundo a TVI 24, cerca de 266 pessoas foram retiradas do Hotel por precaução, entre elas 14 crianças. Na sequência do incêndio, seis veículos ficaram danificados, entre eles cinco ligeiros e uma moto. O pequeno-almoço está a ser servido nas imediações do hotel, mas o incêndio já está extinto.

No local, pelas 8h45, estavam 21 operacionais, apoiados por seis veículos das corporações dos bombeiros de Lagoa, Portimão, Silves e Albufeira.

Continuar a ler