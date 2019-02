Depois da polémica do dia, Ilori quis seguir a receita e viu o amarelo mais rápido em dérbis desde 2011/12

O dia do segundo dérbi entre Benfica e Sporting em cerca de 100 horas começou com a notícia da nomeação do árbitro (como é normal agora, ao contrário da prática outrora usada de indicar os eleitos com antecedência) e teve depois uma polémica que se tornou quase estéril em menos de uma hora, numa espécie de mal entendido – ou vontade de não entender – a propósito de uma declaração de Jorge Andrade num programa da RTP3, onde é hoje comentador, sobre João Félix.

“Jorge Andrade, ex-jogador do Estrela da Amadora, do FC Porto, do Deportivo da Corunha e da Juventus (e que, infelizmente, terminou a sua carreira demasiado cedo em virtude de graves lesões sofridas), fez um comentário na RTP3, onde colabora há vários anos, que merece o mais veemente repúdio. O antigo internacional português disse ‘apenas’ isto: ‘Eu, se ainda jogasse, dava só um pisão no João Félix e não havia mais João Félix durante o jogo. E aí tinham que recorrer a outro estilo de jogo’. Uma declaração lamentável e que merece ser melhor explicada pela Direção de Informação da RTP”, queixaram-se os encarnados esta quarta-feira, na sua newsletter diária, a propósito da expressão utilizada por Jorge Andrade no programa.

“Eu disse isto no contexto de que quando jogava fazia-me respeitar… aos que jogavam. Longe de mim estar a dar táticas aos adversários do Benfica para que agridam qualquer jogador. Daí peço desculpa se ficou essa ideia no ar, sendo João Félix um jogador que admiro. Abraço”, esclareceu o antigo internacional português na sua conta do Instagram.

Por coincidência, num dérbi até agora sem casos ou motivos de grandes protestos (apesar de alguns lances onde foram pedidas grandes penalidades e cartões amarelos), o primeiro lance acabou por ter alguns contornos de déjà vu face ao que se passou ao longo do dia: Tiago Ilori, que fez a estreia desde que regressou a Alvalade depois da atribulada saída do Sporting em 2013 – o que valeu mesmo alguns assobios quando foi anunciado no dérbi de domingo pelo speaker… –, teve uma entrada dura sobre João Félix pouco depois do primeiro minuto, vendo o amarelo mais rápido desde 2011/12 em jogos entre os rivais.

