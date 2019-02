Documentário restaurado de Manoel de Oliveira exibido em Paris

O documentário “O Pão”, de Manoel de Oliveira, vai ser exibido numa versão digital, em março, em Paris, no âmbito de um festival dedicado a obras cinematográficas restauradas, revelou esta quarta-feira a Cinemateca Portuguesa.

O filme foi recentemente alvo de uma intervenção digital nos laboratórios da Cinemateca Portuguesa, e é agora selecionado para o festival Tout La Memoire Du Monde, um evento organizado pela Cinemateca Francesa destinado a “celebrar o património cinematográfico” de filmes restaurados.

Existem duas versões deste filme de Manoel de Oliveira, que acompanha o ciclo de produção do pão e que foi feito para a Federação Nacional de Industriais de Moagem: uma versão longa, de 1959 e com cerca de uma hora, e uma versão curta, de 1963 com uma nova montagem feita pelo autor.

Quando fiz ‘O Pão’ eu estava sedento de cinema. Queria abordar todos os meios, todos os sítios. Essa sede de cinema levou-me a mostrar e a misturar muita coisa”, quando a ideia central do filme é “a ideia do pão como uma corrente de um rio que passa por vários lugares, passa por diferentes mãos, por diferentes hábitos ou fardas”, lê-se na entrevista citada pela Cinemateca.

Em Paris, será exibida a versão longa do documentário, a que foi restaurada digitalmente. Segundo a Cinema Portuguesa, citando uma entrevista antiga do cineasta, Manoel de Oliveira preferia a versão remontada do filme, por considerar que o documentário inicial era exagerado.

Em 1959, Manoel de Oliveira tinha 50 anos, vários projetos por concretizar e acabara de fazer um estágio nos laboratórios da AGFA, na Alemanha, para estudar a cor no cinema.

Aplicaria essa formação no documentário “O pintor e a cidade”, de 1955, e depois em “O Pão”, em 1959. Na altura, Manoel de Oliveira tinha apenas uma longa-metragem de ficção, “Aniki Bobó”, de 1942, e vários filmes documentais. Só a partir da década de 1960 é que manteve uma produção mais regular na criação cinematográfica, que se intensificou nos anos 1980 e segintes, até morrer, em 2015.

O festival Tout La Memoire Du Monde decorrerá de 13 a 17 de março, em Paris, com uma centena de filmes.

