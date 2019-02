Emiliano Sala está desaparecido, mas Nantes pede dinheiro da transferência a Cardiff

O clube de futebol de Nantes exigiu judicialmente ao Cardiff City o pagamento da primeira remessa referente à transferência de Emiliano Sala, um jogador de futebol desaparecido num acidente de avião. Em causa estão mais de 6 milhões de euros em falta, numa batalha judicial que pode não ser fácil, avança a Sky News.

O argentino Emiliano Sala está desaparecido desde dia 20 de janeiro, depois de ter entrado num avião que se despenhou no Canal da Mancha. No final de janeiro, o Nantes afirmou que estava mais preocupado em encontrar o jogador do que com pagamentos, contudo, agora, exige o pagamento ao Cardiff City, da Premier League inglesa.

O Cardiff City ainda não pagou nenhum montante referente à transferência de Sala, o que levou o clube francês a enviar na semana passada uma carta através da sua equipa de advogados. Segundo o mesmo meio, o Cardiff acredita que ainda há perguntas para responder quanto ao desaparecimento de Sala, o que pode estar a adiar os pagamentos.

