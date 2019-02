Empresário turco investe 43 milhões no porto de Leixões

Vai arrancar a expansão do porto de Leixões, de acordo com o Jornal de Negócios. Mais de um ano e meio depois do acordo de renegociação do contrato de concessão com o Governo, a Yilport Leixões, dos turcos da Yildirim, vai iniciar a obra, com um investimento previsto de mais de 43 milhões de euros.

A apresentação do projeto está agendada para esta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, com a presença do presidente e do diretor-executivo do grupo Yildiram, assim como a da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

Ao Negócios, a ministra diz que o custo da obra será suportado pela empresa turca e, apesar do atraso de ano e meio, o evento de sexta-feira “marca a implementação do projeto de reconversão” do terminal de Leixões.

O grupo Yildirim é o 12º maior operador portuário mundial e o segundo maior do continente europeu. Em Portugal, a empresa controla cais em Lisboa, Aveiro, Figueira da Foz, Leixões e Setúbal.

