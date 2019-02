Estudo português releva que os veados podem ajudar a prevenir os incêndios

Um estudo revelou que os veados podem ajudar a prevenir incêndios ou, pelo menos, a impedir que estes sejam tão intensos. Estes animais comem os arbustos que crescem nas florestas, tornando assim os solos mais limpos. Deste modo, é mais difícil que as chamas se propaguem. Quando os arbustos são baixos, o fogo é rasteiro, e por isso queima apenas a parte debaixo do tronco das árvores e não a copa.

Os protagonistas desta pesquisa são do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade de Standford, na Califórnia. Manuel Bugalho, do ISA, sublinha que preservar as florestas ajuda as árvores a reter carbono, essencial para o equilíbrio do ecossistema.

A investigação demorou 14 anos e consistiu em analisar dois tipos de terreno em Vila Viçosa, no Alentejo. Cinco parcelas de terreno estavam cercadas aos veados e outras cinco davam livre acesso aos animais. As parcelas tinham sobreiros, azinheiras e estevas. As conclusões mostraram que nas zonas do terreno às quais os animais tinham acesso a vegetação crescia menos. Ou seja, nas áreas onde há veados, a probabilidade de haver incêndios é menor. “A intensidade do fogo e a altura da chama [onde os arbustos são mais baixos] é significativamente mais baixa”, afirma Manuel Bugalho.

Este estudo confronta outras investigações, que defendem que os veados são prejudiciais para o desenvolvimento da flora natural, por danificarem a vegetação com os chifres, pelo domínio territorial ou na altura do cio. O investigador diz que “normalmente os veados não são muito compatíveis com a regeneração da floresta, mas, como eles também consomem os arbustos, até estão a contribuir para a sobrevivência das árvores adultas”.

Não há uma correlação direta entre as zonas com mais vegetação e incêndios em Portugal e as zonas com mais veados no país. Mas o investigador diz que os animais tendem a procurar as áreas com mais vegetação, por serem ricas em alimento e fornecerem abrigos. Manuel Bugalho afirma que as reservas naturais e as associações de caçadores têm tido um papel essencial na propagação das espécies de veados. As associações fazem planos e caça controlada e criam as condições necessárias para a preservação do habitat natural dos veados. O investigador acrescenta ainda que “o controlo que se faz é gerindo o habitat dos veados. Por exemplo: colocando pontos de água que eles possam utilizar, fazendo pastagens onde eles possam comer, e fazendo a caça de forma controlada, para que a população se mantenha”.

