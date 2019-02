Explosão de gás em São Francisco evacua quarteirão e incendeia restaurante distinguido pela Michelin

Uma explosão de gás levou à evacuação de vários quarteirões em São Francisco, na Califórnia. Os bombeiros locais estão a tentar evacuar todas as pessoas no local e partilharam no Twitter várias imagens das operações para conter o fogo.

#020629WF2 UPDATE 3ed Alarm Gas explosion (construction crew) 4 buildings involved 5 workers in accounted for evacuations 1 Block circumference (police and fire will knock at your door) media update by chief of Department at 1410 hrs at cook and Geary (media staging) pic.twitter.com/OZ3PyepFSN — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT (@SFFDPIO) February 6, 2019

O restaurante Hong Kong Lounge II, distinguido pela Michelin incendiou-se devido a este acidente. Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu na sequência de trabalhos de colocação de cabos de fibra ótica. O LA Times avança que os bombeiros ainda estão a tentar conter o incêndio e não há informação sobre pessoas feridas.

One of San Francisco's best dim sum restaurants, a Michelin-rated eatery, Hong Kong Lounge II, catches fire after a natural gas line explodes along Geary Street in the city's Richmond District. — Ron Lin (@ronlin) February 6, 2019

*Em atualização

