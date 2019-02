Homem atinge ex-mulher a tiro em Nelas

Um homem tentou matar a ex-mulher com um tiro de arma de fogo esta quarta-feira em Nelas, distrito de Viseu, está a noticiar Jornal de Notícias. O homem de 39 anos anos “disparou sobre a ex-mulher”, que sobreviveu e “terá ido pelos próprios meios ao centro de saúde local” em busca de ajuda, disse o tenente-coronel António Dias, o oficial de relações públicas da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Viseu. O homem tentou suicidar-se a seguir, mas também falhou o intento.

Tanto o atacante como a vítima vivem em Abrunhosa-a-Velha, uma freguesia do concelho de Mangualde. Depois de tentar matar a ex-mulher, que também tem 39 anos, o homem fugiu para a zona industrial de Nelas e tentou o suicídio com a mesma arma de fogo com que atacou a antiga companheira. As autoridades, que foram avisadas do crime quando a mulher chegou ao centro de saúde, encontraram-on vivo e com ferimentos na cabeça.

Os dois foram transportados para o centro hospitalar Tondela-Viseu, informa o Jornal de Notícias. A Polícia Judiciária de Coimbra está a investigar o caso. Ainda não se sabem quais foram as motivações do crime.

