Homem de 27 anos quer processar os pais por ter nascido sem o seu consentimento

Tem 27 anos, nasceu em Bombaim e responde pelo nome de Raphael Samuel. Nos últimos dias tem estado nas notícias dos media internacionais por ter anunciado no seu Facebook pessoal que vai avançar com um processo contra os seus progenitores por ter nascido sem o seu consentimento. Assegura que gosta muito dos seus pais e lamenta ter de os levar a tribunal, mas não consegue deixar passar em claro o facto de não ter sido consultado antes de nascer. “Eles tiveram-me para seu próprio prazer”, entende.

Raphael identifica-se com uma corrente de pensamento que advoga que a solução para resolver os problemas da Humanidade passa por parar o processo de reprodução do ser humano como espécie. Sobretudo porque as pessoas são colocadas no planeta Terra sem o terem pedido. É esta a motivação que está por trás da sua intenção de levar os seus próprios pais a tribunal.

Apesar de querer avançar pela via judicial, Raphael Samuel assegura que não guarda rancor aos seus progenitores. “Gosto muito dos meus pais e dou-me muito bem com eles”, ressalva. Mas o processo terá mesmo de ir em frente por considerar que o facto de não ter pedido para nascer tem de lhes ser cobrado. “Quero dizer a todos as crianças indianas que nada devem aos seus pais“, alegou quando confrontado pelos meios de comunicação social locais.

“A minha vida tem sido incrível, mas não consigo encontrar motivo para colocar uma outra pessoa no mundo e obrigá-la a passar por aquele processo de ter de andar numa escola para depois seguir uma carreira, sobretudo quando essa pessoa não pediu para existir”, explica.

Além de estar a avançar com um processo contra os seus pais, Raphael Samuel quer ainda, com esta atitude, fazer passar a mensagem de que o ser humano não deve estar obrigado a gostar dos seus pais apenas pela sua posição familiar.

Continuar a ler