Homem que caiu num poço em Valença resgatado com ferimentos ligeiros

O homem que esta manhã caiu num poço de Valença, distrito de Viana do Castelo, já foi retirado do local, com “ferimentos ligeiros”, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

O alerta para a operação de busca e resgate do homem foi dado às 8h44 e, pelas 10h10, os bombeiros conseguiram tirá-lo do poço, explicou o comandante dos Bombeiros de Valença, Miguel Lourenço.

O homem que caiu no poço entre a estação ferroviária de Valença e a Ponte Internacional, a cerca de “oito metros de profundidade”, foi “assistido no local” devido a ferimentos “ligeiros”.

De acordo com informação disponível na página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no local encontravam-se, pelas 10h40, 21 operacionais apoiados por nove viaturas. O acidente aconteceu na freguesia de Valença, Cristelo Covo e Arão.

No local estão elementos dos bombeiros, uma viatura de Suporte de vida (SIV), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e efetivos da GNR.

Continuar a ler