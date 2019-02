Já se arrependeu de enviar uma mensagem? No Facebook pode voltar atrás

Já era possível no WhatsApp e no Instagram (outras plataforma do Facebook), mas agora também vai poder voltar atrás com as mensagens que envia no Messenger. Em conversas individuais ou em grupos passa a existir a opção “Eliminar para Todos” — basta premir a mensagem, se estiver no telemóvel, ou abrir as opções junto ao botão de partilha, se estiver no computador. Até 10 minutos depois de enviar a mensagem, pode apagá-la completamente e resta apenas a notificação de “Mensagem Apagada”. A função é equivalente ao “Anular Envio” disponível há vários anos no Gmail.

Antes desta opção, as mensagens tinham de ser apagadas de forma independente por todas as pessoas numa conversa para desaparecerem. A função já estava acessível a executivos do Facebook há vários meses, e foi através do CEO da empresa, Mark Zuckerberg, que a possibilidade veio a público, numa investigação publicada pelo TechCrunch, em abril de 2018.

Depois de se perceber que Mark Zuckerberg conseguia apagar as suas mensagens (sem qualquer limite de tempo), o Facebook prometeu eliminar a função até que a ferramenta fosse tornada pública. Os primeiros testes começaram na Bolívia, Colômbia, Polónia e Lituânia em outubro do mesmo ano.

A mudança surge quando o Facebook planeia, avança a CNET, unificar todas as suas plataformas de chat: o WhatsApp, o Facebook Messenger e o Instagram Direct.

Continuar a ler