Jackpot de São Valentim: 31 ideias para acertar em cheio no presente dela

Eis uma lista com tudo a que o Dia dos Namorados tem direito — chocolates, perfumes, joias, relógios, livros de poesia e, claro, uma mão cheia de presentes cheios de pinta e, em alguns casos, uma dose de humor e até ironia. Das sugestões da praxe às ideias fora da caixa, surpreender, independentemente do orçamento, é a chave do sucesso. No Dia de São Valentim e em todos os outros. Para os menos inspirados (ou distraídos), reunimos 31 sugestões de presentes para elas (basicamente, para quem estiver metido num grande 31), na fotogaleria. As ideias vão dos 2 aos 200 euros e o que não conseguir oferecer agora, reserve para mais tarde.

