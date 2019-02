Jennifer Lawrence está noiva de Cooke Maroney

A atriz Jennifer Lawrence está noiva do diretor da Gladstone 64, um dos polos nova-iorquinos da galeria de arte Gladstone, Cooke Maroney. A confirmação foi dada esta terça-feira pela revista norte-americana The Hollywood Reporter. Os rumores começaram a surgir depois da atriz ter sido vista com um anel de noivado em Nova Iorque.

De acordo com a revista Page Six, depois do relacionamento com o realizador Darren Aronofsky, que terminou em novembro de 2017, Jennifer Lawrence, de 28 anos, e Cooke Maroney, de 34, conheceram-se através de uma amiga em comum, Laura Simpson, e em junho de 2018 falava-se já da “relação discreta” que o casal mantinha. Ainda não há previsão de data para o casamento.

Lawrence é conhecida por ter protagonizado a trilogia Hunger Games (Jogos da Fome) e pelo papel no filme Silver Linings Playbook (“Guia para um Final Feliz”), com o qual ganhou o Óscar de Melhor Atriz, em 2013. Em outubro de 2018, a atriz lançou a sua própria produtora, Excellent Cadaver, e ainda este ano vamos poder vê-la num novo projeto, com o filme “X-Men: Fénix Negra”, que se irá estrear nos cinemas ainda este ano.

Continuar a ler